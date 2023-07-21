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Як приготувати рожеву Барбі пасту: відео-рецепт

Ігор Романько

Як зробити макарони рожевими

З 20 липня українські кінотеатри розпочали показ романтичної комедії з США під назвою "Барбі", яка базується на відомій іграшці від Mattel – ляльці Барбі. У світі знову повертається мода на рожевий колір, який асоціюється з образом ляльки Барбі. Ділимось рецептом яскравої рожевої паста у стилі Барбі.

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Інгредієнти:

  • 2 відварені буряки (без шкірки);
  • Пів цибулини;
  • 120 г фети;
  • Паста;
  • Сіль, сухий часник;
  • Горішки та свіжий базилік для декору.

Приготування:

  1. Відваріть два середнього розміру бурячки та зачекайте, доки вони охолонуть;
  2. У підсоленій воді варіть пасту. Рекомендується використовувати пасту з твердих сортів пшениці;
  3. Пів цибулини середнього розміру наріжте та обсмажте на сковороді до золотистого кольору, додайте сухий часник та сіль;
  4. Змішайте в блендері варені буряки, трохи води, що залишилася від відвареної пасти, обсмажену цибулю та фету. Збивайте до однорідного стану;
  5. Додайте отриманий соус до пасти та обсмажуйте приблизно 3 хвилини;
  6. Перед подачею прикрасьте страву горішками та базиліком.

Смачного!

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