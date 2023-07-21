Як приготувати рожеву Барбі пасту: відео-рецепт
Як зробити макарони рожевими
З 20 липня українські кінотеатри розпочали показ романтичної комедії з США під назвою "Барбі", яка базується на відомій іграшці від Mattel – ляльці Барбі. У світі знову повертається мода на рожевий колір, який асоціюється з образом ляльки Барбі. Ділимось рецептом яскравої рожевої паста у стилі Барбі.
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Інгредієнти:
- 2 відварені буряки (без шкірки);
- Пів цибулини;
- 120 г фети;
- Паста;
- Сіль, сухий часник;
- Горішки та свіжий базилік для декору.
Приготування:
- Відваріть два середнього розміру бурячки та зачекайте, доки вони охолонуть;
- У підсоленій воді варіть пасту. Рекомендується використовувати пасту з твердих сортів пшениці;
- Пів цибулини середнього розміру наріжте та обсмажте на сковороді до золотистого кольору, додайте сухий часник та сіль;
- Змішайте в блендері варені буряки, трохи води, що залишилася від відвареної пасти, обсмажену цибулю та фету. Збивайте до однорідного стану;
- Додайте отриманий соус до пасти та обсмажуйте приблизно 3 хвилини;
- Перед подачею прикрасьте страву горішками та базиліком.
Смачного!
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