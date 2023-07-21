Как приготовить розовую барби пасту: видео-рецепт
С 20 июля украинские кинотеатры приступили к показу романтической комедии из США под названием "Барби", которая базируется на известной игрушке от Mattel – кукле Барби. В мире снова возвращается мода на розовый цвет, ассоциирующийся с образом куклы Барби. Делимся рецептом яркой розовой пасты в стиле Барби.
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Ингредиенты:
- 2 отварные свеклы (без кожуры);
- Пол луковицы;
- 120 г феты;
- Паста;
- соль, сухой чеснок;
- Орешки и свежие базилики для декора.
Приготовление:
- Отварите два среднего размера свеклы и подождите, пока она остынет;
- В подсоленной воде варите пасту. Рекомендуется использовать пасту из твердых сортов пшеницы;
- Пол луковицы среднего размера нарежьте и обжарьте на сковороде до золотистого цвета, добавьте сухой чеснок и соль;
- Смешайте в блендере вареную свеклу, немного воды, оставшейся от отварной пасты, обжаренный лук и фету. Взбивайте до однородного состояния;
- Добавьте полученный соус в пасту и обжаривайте примерно 3 минуты;
- Перед подачей украсьте блюдо орешками и базиликом.
Приятного аппетита!
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