Как приготовить розовую барби пасту: видео-рецепт

С 20 июля украинские кинотеатры приступили к показу романтической комедии из США под названием "Барби", которая базируется на известной игрушке от Mattel – кукле Барби. В мире снова возвращается мода на розовый цвет, ассоциирующийся с образом куклы Барби. Делимся рецептом яркой розовой пасты в стиле Барби.

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Ингредиенты:

2 отварные свеклы (без кожуры);

Пол луковицы;

120 г феты;

Паста;

соль, сухой чеснок;

Орешки и свежие базилики для декора.

Приготовление:

Отварите два среднего размера свеклы и подождите, пока она остынет; В подсоленной воде варите пасту. Рекомендуется использовать пасту из твердых сортов пшеницы; Пол луковицы среднего размера нарежьте и обжарьте на сковороде до золотистого цвета, добавьте сухой чеснок и соль; Смешайте в блендере вареную свеклу, немного воды, оставшейся от отварной пасты, обжаренный лук и фету. Взбивайте до однородного состояния; Добавьте полученный соус в пасту и обжаривайте примерно 3 минуты; Перед подачей украсьте блюдо орешками и базиликом.

Приятного аппетита!

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