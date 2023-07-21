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Как приготовить розовую барби пасту: видео-рецепт

Игорь Романько

Как сделать макароны розовыми

С 20 июля украинские кинотеатры приступили к показу романтической комедии из США под названием "Барби", которая базируется на известной игрушке от Mattel – кукле Барби. В мире снова возвращается мода на розовый цвет, ассоциирующийся с образом куклы Барби. Делимся рецептом яркой розовой пасты в стиле Барби.

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Ингредиенты:

  • 2 отварные свеклы (без кожуры);
  • Пол луковицы;
  • 120 г феты;
  • Паста;
  • соль, сухой чеснок;
  • Орешки и свежие базилики для декора.

Приготовление:

  1. Отварите два среднего размера свеклы и подождите, пока она остынет;
  2. В подсоленной воде варите пасту. Рекомендуется использовать пасту из твердых сортов пшеницы;
  3. Пол луковицы среднего размера нарежьте и обжарьте на сковороде до золотистого цвета, добавьте сухой чеснок и соль;
  4. Смешайте в блендере вареную свеклу, немного воды, оставшейся от отварной пасты, обжаренный лук и фету. Взбивайте до однородного состояния;
  5. Добавьте полученный соус в пасту и обжаривайте примерно 3 минуты;
  6. Перед подачей украсьте блюдо орешками и базиликом.

Приятного аппетита!

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