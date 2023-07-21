Як приготувати рожеву Барбі пасту: відео-рецепт

З 20 липня українські кінотеатри розпочали показ романтичної комедії з США під назвою "Барбі", яка базується на відомій іграшці від Mattel – ляльці Барбі. У світі знову повертається мода на рожевий колір, який асоціюється з образом ляльки Барбі. Ділимось рецептом яскравої рожевої паста у стилі Барбі.

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Інгредієнти:

2 відварені буряки (без шкірки);

Пів цибулини;

120 г фети;

Паста;

Сіль, сухий часник;

Горішки та свіжий базилік для декору.

Приготування:

Відваріть два середнього розміру бурячки та зачекайте, доки вони охолонуть; У підсоленій воді варіть пасту. Рекомендується використовувати пасту з твердих сортів пшениці; Пів цибулини середнього розміру наріжте та обсмажте на сковороді до золотистого кольору, додайте сухий часник та сіль; Змішайте в блендері варені буряки, трохи води, що залишилася від відвареної пасти, обсмажену цибулю та фету. Збивайте до однорідного стану; Додайте отриманий соус до пасти та обсмажуйте приблизно 3 хвилини; Перед подачею прикрасьте страву горішками та базиліком.

Смачного!

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