Як приготувати ткемалі зі слив: Простий рецепт смачного соусу на зиму
Грузинська кухня завжди вражала своєю різноманітністю та сміливими поєднаннями смаків. Одним із найпопулярніших додатків до страв є ткемалі – соус із кислих слив, який господині приготовляють на зиму. Головний секрет його смачності полягає в обиранні кислих сортів слив та додаванні ароматних спецій: карі, хмелі-сунелі та коріандру.
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На своїй Instagram-сторінці фудблогерка Діана, відома як smishna_diana, поділилася аутентичним рецептом грузинського соусу ткемалі на зиму.
Інгредієнти:
- Сливи венгерки – 2 кг
- Часник – 250 г
- Гострий перець – 1 шт
- Цукор – 2 склянки
- Сіль – 2 ст. ложки
- Томатна паста – 250 г
- Приправа карі – 20 г
- Хмелі-сунелі – 10 г
- Коріандр – 2 ч. ложки
Приготування:
- Почніть з підготовки слив: ретельно промийте їх та видаліть кісточки.
- Очистіть часник та додайте його до слив разом з нарізаним перцем. Ретельно змішайте інгредієнти за допомогою блендера або м'ясорубки.
- До отриманої суміші додайте цукор, сіль, томатну пасту, карі, хмелі-сунелі та коріандр. Все добре перемішайте і розігрійте на вогні. Доведіть до кипіння та варіть протягом 20 хвилин.
- Гарячий соус перелийте у попередньо стерилізовані банки та закрити кришками. Готово!
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