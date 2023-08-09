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Як приготувати ткемалі зі слив: Простий рецепт смачного соусу на зиму

Ігор Романько

Як зробити ткемалі зі сливами та каррі

Грузинська кухня завжди вражала своєю різноманітністю та сміливими поєднаннями смаків. Одним із найпопулярніших додатків до страв є ткемалі – соус із кислих слив, який господині приготовляють на зиму. Головний секрет його смачності полягає в обиранні кислих сортів слив та додаванні ароматних спецій: карі, хмелі-сунелі та коріандру.

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На своїй Instagram-сторінці фудблогерка Діана, відома як smishna_diana, поділилася аутентичним рецептом грузинського соусу ткемалі на зиму.

Інгредієнти:

  • Сливи венгерки – 2 кг
  • Часник – 250 г
  • Гострий перець – 1 шт
  • Цукор – 2 склянки
  • Сіль – 2 ст. ложки
  • Томатна паста – 250 г
  • Приправа карі – 20 г
  • Хмелі-сунелі – 10 г
  • Коріандр – 2 ч. ложки

Приготування:

  1. Почніть з підготовки слив: ретельно промийте їх та видаліть кісточки.
  2. Очистіть часник та додайте його до слив разом з нарізаним перцем. Ретельно змішайте інгредієнти за допомогою блендера або м'ясорубки.
  3. До отриманої суміші додайте цукор, сіль, томатну пасту, карі, хмелі-сунелі та коріандр. Все добре перемішайте і розігрійте на вогні. Доведіть до кипіння та варіть протягом 20 хвилин.
  4. Гарячий соус перелийте у попередньо стерилізовані банки та закрити кришками. Готово!

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