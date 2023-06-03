Як приготувати смачні голубці з м'ясом: святковий рецепт на Трійцю

Трійця у 2023 році за православним календарем припадає на 4 червня. У це свято заведено святити трави, а також пригощати близьких та рідних святковим столом.

UAportal підготував рецепт голубців із м'ясом. Традиційна страва ідеально підійде для частування гостей.

Досвідчені господині мають власні секрети щодо приготування насправді смачних голубців. Для цієї страви знадобляться:

свинина – 700 г;

капуста білокачанна – 1 шт;

гриби – 300 г;

томатна паста – 40 г;

вершки – 40 г;

цибуля – 1 шт.

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Спочатку потрібно покласти капусту качаном в окріп, щоб відокремити листки. Водночас варто відварити рис до напівготового стану.

На пательні треба обсмажити гриби, а коли вони пустять рідину додати цибулю та продовжити смажити ще декілька хвилин. Після цього можна додати томатну пасту та трохи води, щоб соус не був густим.

М'ясо необхідно відбити якомога тонше. На лист капусти викладається відбивна, зверху рис, після чого треба загорнути голубець. Всі голубці перекладаються у каструлю, заливаються соусом та мають готуватися 2 години у духовці за температури 200 градусів.

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