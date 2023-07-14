Як просто заготовити на зиму перець для фарширування (відео)

Що може бути кращим, ніж насолоджуватися смаком свіжого перцю протягом усього року. Якщо ви любите цей овоч та часто готуєте фарширований перець, є простий спосіб консервації перцю цілим, щоправда, без "хвостиків".

Для початку, необхідно підготувати болгарські перці. Видаляємо насіння і на 15 хвилин заливаємо їх окропом. Цей процес допоможе зробити перець м'яким і зручним для укладання в банки. Після цього, перець можна скласти у чисті стерилізовані банки.

Читайте також: Як приготувати пікантні мариновані огірки "по-фінськи" з гірчицею на зиму

Далі треба приготувати розсіл для консервації. На 2 літри води додаємо 1,5 столові ложки солі, 1,5 столові ложки цукру, 50 грамів оцту (9%), 2-3 горошини чорного перцю і 2-3 лаврові листи. Цей ароматний розсіл збереже смак і свіжість перцю.

Після того, як розсіл готовий, його потрібно залити банки з перцем. Закрийте банки кришками й перець для фарширування готовий до зберігання. Важливо зауважити, що перець можна зберігати при кімнатній температурі, наприклад, на балконі або в погребі.

Зазначимо, що орієнтовно в трилітрову банку поміститься близько 1,5 кілограма перцю сорту "Білозірка" або кілограм перцю сорту "Геркулес", а також 2-2,2 літри розсолу.

Тепер ви можете насолоджуватися свіжим смаком перцю протягом усього року. Цей простий спосіб консервації дозволяє зберегти аромат і користь перцю, зберігаючи його цілим. Таким чином, ви завжди будете мати цей чудовий інгредієнт під рукою для створення фаршированих перців.

Пропонуємо дізнатися спосіб, як заморозити огірки на зиму, аби додавати їх у страви.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!