Як зробити ефективне добриво з хворого бадилля та яблук

Як зробити компост з хворого бадилля та яблук

Щоб додавати хворе бадилля та яблука до компосту і отримувати високоякісне добриво, слід дотримуватися деяких правил екологічного компостування. Ці прості кроки допоможуть вам створити корисне добриво без збереження інфекції.

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Після приблизно року ви можете використовувати готовий компост у вашому саду або городі. Він стане відмінним добривом для рослин і допоможе вам зробити вашу землю більш родючою, пише Ukr.Media.

Створіть "повітряну подушку". Основою вашого компосту мають бути підіпрілі, підв'ялі гілки. Вони створюють внутрішню структуру компостної купи і дозволяють повітрю легко циркулювати. Додайте траву або бадилля зверху. Це допоможе збалансувати вміст компосту і забезпечити необхідний вміст азоту. Пересипайте сечовиною. Сечовина або сечовий присип прискорює процес розкладання та допомагає уникнути інфекції. Додавайте гнилі яблука та інші органічні відходи. Поступово додавайте гнилі яблука та інші органічні матеріали до компосту. Регулярно пересипайте сечовиною. Кожні 20 см компосту присипайте його сечовиною, подібно до того, як ви насипаєте сіль. Закривайте компостну купу чорним матеріалом. Чорний матеріал притягує сонячне тепло, створює парниковий ефект і прискорює процес розкладання.

Нагадаємо, що кімнатні рослини озеленюють ваш простір та приносять користь, але й можуть стати джерелом незручностей та проблем. Деякі з них мають здатність приваблювати шкідників, таких як тарганів.

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