Як зробити ефективне добриво з хворого бадилля та яблук
Щоб додавати хворе бадилля та яблука до компосту і отримувати високоякісне добриво, слід дотримуватися деяких правил екологічного компостування. Ці прості кроки допоможуть вам створити корисне добриво без збереження інфекції.
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Після приблизно року ви можете використовувати готовий компост у вашому саду або городі. Він стане відмінним добривом для рослин і допоможе вам зробити вашу землю більш родючою, пише Ukr.Media.
- Створіть "повітряну подушку". Основою вашого компосту мають бути підіпрілі, підв'ялі гілки. Вони створюють внутрішню структуру компостної купи і дозволяють повітрю легко циркулювати.
- Додайте траву або бадилля зверху. Це допоможе збалансувати вміст компосту і забезпечити необхідний вміст азоту.
- Пересипайте сечовиною. Сечовина або сечовий присип прискорює процес розкладання та допомагає уникнути інфекції.
- Додавайте гнилі яблука та інші органічні відходи. Поступово додавайте гнилі яблука та інші органічні матеріали до компосту.
- Регулярно пересипайте сечовиною. Кожні 20 см компосту присипайте його сечовиною, подібно до того, як ви насипаєте сіль.
- Закривайте компостну купу чорним матеріалом. Чорний матеріал притягує сонячне тепло, створює парниковий ефект і прискорює процес розкладання.
Нагадаємо, що кімнатні рослини озеленюють ваш простір та приносять користь, але й можуть стати джерелом незручностей та проблем. Деякі з них мають здатність приваблювати шкідників, таких як тарганів.
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