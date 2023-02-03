Як зробити контейнери для розсади з підручних засобів: 4 дієві поради

Досвідчені дачники не радять викидати пластикові пляшки, чайні пакетики та старі газети. Усе це можна використати для створення контейнерів для розсади.

Такий підхід дозволить не лише зекономити кошти на придбанні окремої тари, але й допоможе повторно використати вживані речі. Ці чотири методи дозволять підготувати розсаду, не витрачаючи зайвих коштів.

Пластикові пляшки

Городники рекомендують прозорі пластикові пляшки, але підійдуть також стаканчики з під йогуртів. Достатньо обрізати тару на необхідну висоту, зробити декілька отворів у дні та можна використовувати для розсади. Верхню частину пляшки також не радиться викидати, адже її можна застосувати для накривання сходів рослин.

Тетрапаки

Упаковки з-під молока чи соку добре переносять вологу та не розкисають, тому чудово підходять для розсади томатів. Достатньо зробити у нижній частині отвори та додати дренажу, щоб коріння не гнило, і можна сміливо займатися розсадою.

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Чайні пакетики

Економна альтернатива торф'яним пігулкам – пакетики з-під чаю. Вміст не потрібно викидати, достатньо акуратно розрізати верхівку упаковки та додати трохи ґрунту. Пакетики потім треба встановити у більшу ємність впритул, щоб вони не переверталися, а при пересадці їх можна не чіпати.

Старі газети

Замінити торф'яні стаканчики для розсади можна саморобними стаканчиками зі старих газет. Достатньо нарізати газету на довгі смуги, обгорнути ними циліндричний предмет та сформувати стаканчик. Паперові стінки швидко розмокнуть у вологому ґрунті, тому їх не потрібно буде виймати при пересадці рослин.

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