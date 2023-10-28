Як зробити найкращу намазку для бутербродів за 3 хвилини: простий рецепт
Як зробити намазку для бутербродів із плавленого сиру, часнику, моркви та варених яєць
Смачний і швидкий перекус на хліб готується всього за 3 хвилини. Для його приготування вам знадобляться доступні інгредієнти: морква, плавлений сир, варені яйця та часник.
Результат виглядає привабливо, але головне – це смак і користь для організму. Простим та швидким рецептом поділились на сайті gospodynka.com.
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Інгредієнти:
- Плавлений сирок - 1 штука (близько 100 г).
- Варені яйця - 2 штуки.
- Середні моркви - 2 штуки.
- Часник - 1-2 зубки.
- Сіль - за смаком.
- Сметана або майонез - 2 столові ложки.
Приготування:
- Натріть моркву на терці.
- Змастіть терку рослинною олією і натріть плавлений сирок.
- Також натріть варені яйця та додайте їх до маси.
- Додайте витиснутий часник, сметану або майонез і сіль за смаком. Перемішайте все добре.
- Намажте цю суміш на хліб і прикрасьте зеленню.
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