Як зробити малосольні огірки всього за 30 хвилин
Як зробити малосольні огірки
Серпень – чудова можливість почати робити заготівлі на зиму. Але інколи хочеться насолодитись смачними малосольними огірками одразу, не чекаючи декілька діб.
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6 серпня Олександр Огородніков, автор українського кулінарного Instagram-блогу, поділився швидким рецептом приготування малосольних огірків, які можна приготувати за 30 хвилин.
Інгредієнти:
- 1 кг пружних огірків
- 40 г солі
- 40 г цукру
- 5 гілочок кропу
- 2 зубчики часнику
Спосіб приготування:
- Почніть з того, що добре промийте огірки у холодній воді.
- Потім обріжте кінчики огірків та розріжте їх на четвертинки.
- У мисці змішайте нарізані огірки з сіллю, цукром, кропом та дрібно нарізаними зубчиками часнику.
- Перемішайте усе добре та залиште промариновуватися протягом 30 хвилин.
- За цей час огірки будуть готові до споживання. Мариновані огірки можна зберігати в герметичному контейнері протягом до семи днів.
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