Як зробити морозиво з молока в домашніх умовах: поради кондитерів

Багато господинь цікавляться, як приготувати домашнє морозиво з молока та чи вдасться це зробити вдома. На перший погляд, процес може здатися складним.

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Ми знайшли для вас перевірені порали для приготування простого домашнього морозива за рецептом з сайту lasunka. Читаючи їх, ви зможете легко приготувати корисний та смачний десерт для всієї родини.

Вибір молока: Якщо ви бажаєте отримати м'яке морозиво з ніжним кремовим смаком, варто використовувати молокопродукти з високим вмістом жиру. У випадку, якщо вам потрібен легкий десерт, можна взяти молоко низької жирності. Використання морожениці: Найпростіший спосіб приготування морозива вдома – це використовувати автоматичну мороженицю. Це пристрій постійно перемішує масу під час заморожування, що допомагає уникнути утворення великих кристалів льоду. Якщо у вас немає морожениці, вам доведеться періодично помішувати майбутнє морозиво вручну протягом перших 4 годин заморожування. Спочатку рекомендується мішати кожні 20-30 хвилин, а потім – раз на годину. Форми для заморожування: Для заморожування морозива ідеально підходять порційні пластикові формочки, оскільки не потрібно мішати масу під час заморожування. Також можна використовувати великий контейнер з герметичною кришкою. Важливо, щоб ємності були герметично закриті, оскільки морозиво легко поглинає запахи. Додавання інгредієнтів: Щоб надати морозиву особливого смаку і текстури, можна додавати різні інгредієнти: Сухе молоко зробить морозиво вершковим та оксамитовим.

Желатин або агар-агар загустять масу, особливо актуально для молока низької жирності. Крохмаль додасть однорідності текстурі.

Заміна цукру цукровою пудрою зробить десерт ніжнішим.

Лимонний сік загустить суміш і надасть більш кремової текстури.

Додавання коньяку або рому додасть легкості та запобіжить утворенню кристалів. Посипки та топпінги: Різні добавки можуть зробити смак морозива оригінальнішим. Вибирайте ті, які вам подобаються: джем, сиропи, арахісова паста, Нутелла, кокосова стружка, шоколадна глазур, і т.д. Ви самі контролюєте якість інгредієнтів і регулюєте смак та калорійність десерту. Зберігання з морозільної камери: Якщо ви плануєте додати сироп як наповнювач, то краще додавати його під час заморожування. Але такі добавки, як горішки, шоколадні дропси, фруктові шматочки тощо, краще додавати, коли морозиво вже трохи застигло. Перед подачею: Не поспішайте подавати морозиво відразу після вилучення з морозильної камери. Дайте йому стояти кілька хвилин при кімнатній температурі. Це допоможе легко формувати рівні кульки за допомогою спеціальної ложки.

Найпростіший рецепт морозива

Час приготування: 12 годин

Порції: 2

Калорійність: 130 кКал/100 г

Інгредієнти:

1 стакан молока жирністю не менше 2,5%;

1 яйце;

2 ст.л. цукру;

ванілін за смаком.

Приготування:

Розмішайте яйце з цукром і ваніліном до однорідної маси, але не збивайте. Додайте молоко до суміші і помішуйте. Поставте на невеликий вогонь, але не доводьте до кипіння. Як тільки маса нагріється, зніміть з вогню і збийте міксером до утворення стійких піків. Розподіліть масу по формочках і поставте в морозилку на близько п'ять годин. Доставайте морозиво з морозилки перед подачею і прикрашайте за вашим смаком: тертий шоколад, сиропи, джеми, свіжі фрукти.

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