Як власноруч зробити рідкий гель для прання речей, якщо закінчився порошок

Якщо вам терміново треба випрати речі, а пральний порошок чи гель закінчилися, допоможе господарське мило. З нього можна зробити рідину для прання у машинці.

Цей саморобний засіб буде не менш ефективним, ніж пральний порошок чи капсули для прання речей. А ще такий засіб чудово виводить плями з одягу. Цей гель підійде для прання білих, чорних та кольорових речей.

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Ось рецепт:

Натріть на терці 50 грамів господарського мила без запаху 72% та 50 грамів білого господарського мила проти плям. Робіть це на дрібній терці, щоб отримати мильну стружку.

У каструлю налийте 5 літрів води та додайте мильну стружку. Поставте каструлю на вогонь та помішуйте, доки мильна стружка повністю не розчиниться. Важливо, щоб розчин не закипав, достатньо просто нагрітися, щоб мило розтануло.

Після розчинення мильної стружки вимкніть вогонь та додайте 100 грамів кальцинованої соди. Перемішуйте розчин, доки сода повністю не розчиниться.

Розлийте готовий гель в зручні пляшки або місткості для подальшого використання. Коли гель остигає, він загустіє, не розділяючись на мило та воду, і збереже свою текстуру. Завдяки використанню білого мила проти плям, гель матиме приємний колір та аромат.

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Для одного прання використовуйте близько 150-200 мл гелю, залежно від розміру вашої пральної машини та рівня забрудненості речей.

Цей саморобний гель також можна використовувати для замочування брудних речей. Він ефективно бореться з плямами та неприємними запахами.

Тепер у вас є можливість зробити свій власний гель для прання, який буде ефективним і вигідним.

Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишалися брудними після прання, а також що робити після прання, щоб у пральній машині не з'явилися цвіль і поганий запах.

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