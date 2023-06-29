Як прибрати вм‘ятини з дерев‘яних меблів: дієвий трюк із праскою

Деревина – красивий та екологічно чистий матеріал, який має один недолік – він доволі м’який. Тому удар важким предметом може створити на поверхні дерев’яного предмету вм’ятини та подряпини. Як усунути цей недолік підкаже UaPortal.

Отже, для цього вам знадобиться ганчірка та праска або каструля з пласким дном, наповнена окропом.

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Перед тим, як почати обробку очистіть місце від бруду, жиру та дрібних часточок дерева.

Нагрійте праску до високої температури, намочіть та відіжміть ганчірку і покладіть її зверху на вм’ятину.

Тепер здійснюйте невеликі кругові рухи праскою. Можливо, процес доведеться повторити декілька разів. В кінці можливо знадобиться використання шліфувальної машинки. Якщо її немає – використайте наждачний папір різної зернистості.

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