Як утеплити житло взимку за допомогою кондиціонера: економний лайфхак

Обігрівати свою оселю можна за допомогою кондиціонеру в режимі обігріву. При цьому способі опалення витрати на електроенергію будуть у 2-2,5 раза менше, ніж при використанні звичайного обігрівача.

Про це розповів голова Асоціації енергоаудиторів Вадим Литвин. Варто зазначити, що взимку, при низьких температурах, кондиціонери використовувати не бажано. Мінімальна температура, при якій можна експлуатувати цей пристрій, вказана у технічних характеристиках конкретної моделі.

Водночас цьогоріч температура за вікном опускається не так низько, а інколи термометри показують навіть плюсову температуру, тому метод обігріву житла кондиціонером є актуальним. Перед усім при утепленні квартири слід визначитися з кімнатою, оскільки обігріти всі приміщення одночасно буде дуже складно, ваш кондиціонер з цим може просто не впоратись.

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"Якщо говоримо про квартиру і хочемо там собі мати комфорт, то перше – треба визначитися з кімнатою, бо навряд чи вийде обігріти всю квартиру. З доступних обігрівачів у багатоквартирному будинку, якщо при централізованому опаленні і електропостачанні хоча б якомусь, це в нас електроенергія по суті альтернативна тільки. І бажано використовувати кондиціонери на обігрів. Погода дозволяє це робити, бо не дуже холодно. Це у 2-2,5 раза дешевше, ніж це було б від простого електрообігрівача", – пояснив Вадим Литвин.

Як взимку обігрівати кімнату кондиціонером?

Частина сучасної кліматичної техніки, яка працює в режимі обігріву, може перекачувати тепло з вулиці до приміщення. Відбувається обмін ролями двох теплообмінників за допомогою 4-перехідного клапана: внутрішній блок стає конденсатором, а зовнішній – випарником. Внаслідок переміщення теплого повітря кімната утеплюється.

Робота кондиціонера в режимі обігріву

Раніше ми писали про те, як утеплити вікна, щоб вони не продували та зберегти тепло в будинку.

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