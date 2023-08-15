Як обрати смачну та солодку диню: корисні поради
Як вибрати хорошу диню по звуку запаху та зовнішньому вигляду
Диня – це не тільки соковитий, але й дуже смачний і солодкий плід, і кожен бажає отримати максимум задоволення від своєї покупки.
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Ці прості поради допоможуть вам вибрати смачну і якісну диню, яку ви зможете насолоджувати вдома. Додайте цей смачний фрукт до свого раціону та насолоджуйтеся його соковитістю і солодкістю.
- Один з найпростіших способів – це використовувати свій слух. Постукайте по дині – звук повинен бути глибоким і глухим. Це означає, що плід зі спільною внутрішньою структурою і соковитим м'якоттю.
- Обережно понюхайте диню. Запах повинен бути приємним, солодким, з легкими нотками меду і ванілі. Уникайте плодів з нудотними або важкими ароматами.
- Оцінюйте шкірку на наявність пошкоджень, подряпин або плям. Диня повинна бути ціла, без ознак пошкоджень.
Тетяна Ніконорова, фахівець з харчової якості, поділилася цими корисними порадами. Вона також рекомендує:
- Покупки з розрізаною диною можна зберігати при кімнатній температурі не більше 5 годин.
- У холодильнику диня може зберігатись до 2 днів. Важливо покласти її в контейнер, що герметично закривається.
- Для зберігання можна також використовувати харчову плівку, щоб уникнути непотрібних запахів.
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