Як виростити лимони з кісточки в горщику вдома: покрокова інструкція

Лимони не тільки є джерелом вітамінів, але й можуть допомогти очистити повітря. Лимонні дерева виділяють фітонциди, які мають антисептичні властивості.

Відтак, ця рослина може допомогти позбутися від шкідливих мікроорганізмів у навколишньому середовищі, таких як бактерії та віруси. Як виростити лимонне дерево в горщику, розповіли експерти Sante Plus.

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Необхідні інгредієнти:

1 лимон,

будь-який органічний ґрунт,

контейнер або горщик,

навколишнє середовище з великою кількістю сонячного світла.

Покрокова інструкція з вирощування лимонного дерева:

1. Помістіть ґрунт у горщик і додайте трохи води, щоб зволожити його.

2. Розріжте лимон і оберіть кісточку кращої форми. Не сушіть її, вологість завжди може допомогти. Зробіть невелику ямку в землі та помістіть туди насіння.

3. Засипте ґрунтом і полийте водою.

4. Накрийте поліетиленом горщик, щоб утримувати вологу, потім поставте його в сонячне місце.

5. Будьте обережні, не допускайте надмірного поливу: це може призвести до загнивання насіння. Слідкуйте за горщиком і щойно лимонне дерево почне рости, зніміть пластик. Зазвичай це має статися протягом тижня чи двох.

6. Поставте горщик на сонце. Пам'ятайте, що вашому лимонному дереву потрібно вісім годин світла на день, а ґрунт навколо нього повинен бути постійно вологим.

Раніше ми писали, які кімнатні рослини не можна тримати поруч з дітьми та тваринами.

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