Як виростити правильно редиску, аби її не їли черв'яки: секрети городників

Садоводи, навіть досвідчені, інколи стикаються з серйозною проблемою – врожай під землею знищують черв'яки та шкідники. Особливо ненажерливі полюбляють коренеплоди редиски.

Тим часом досвідчені дачники кажуть, що запобігти червивості редиски можна просто й безпечно.Як саме – читайте у нашому матеріалі.

Виявляється, що для вирощування редиски потрібне правильне місце. Наприклад, не можна її висаджувати туди, де вона плодила минулого року. Ідеальним місцем для посадки буде ґрунт, де минулого сезону росли огірки, помідори, або картопля. А ще біля редиски посадіть моркву, цибулю, квасолю або кріп.

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Шкідники й близько не підповзуть до редиски, якщо у ґрунт підсипати золу, або залишки деревини, яка горіла, присипаної чорним меленим перцем.

А ще – деяких шкідників відлякує запах кориці, тому порошок або палички розсипають у міжряддя.

Також для відлякування шкідливих комах необхідно змішати у пропорції 1:5 нафталін з піском або золою і цією сумішшю посипати ґрунт навколо рослин.

Мило з золою теж неприємне для комах та черв'яків. У відрі води розчиняють 50 г господарського мила і 2 склянки деревної золи. Отриманий склад гарненько перемішується і використовується для поливу редису.

Можете спробувати змішати й гірчицю з перцем. У 10 літрах води змішується чайна ложка порошку гострого перцю, 2 столові ложки солі й стільки ж сухої гірчиці. Отриманою сумішшю полийте ґрунт біля редиски.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про секрет дачників, як підготувати полуницю один раз навесні, щоб потім збирати великі ягоди весь сезон. Полуницю можна виростити просто навіть на підвіконні. Проте врожай залежить від правильного обраного сорту.

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