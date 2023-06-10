Як законсервувати огірки на зиму, щоб були хрумкі: безпрограшний рецепт

Досвідчені господині мають чимало рецептів консервованих огірків. Залежно від складу можна корегувати солоність, ароматність та хрумкість овочів.

Втім, існує безпрограшний рецепт, який поєднує всі ці компоненти. UAportal підготував поради щодо того, як закрити огірки в банку, щоб вони були хрусткими.

Для приготування однієї трилітрової банки знадобиться:

огірки середні – 1,5-1,7 кг;

кріп на смак;

хрін – декілька середніх листків;

часник – 5-6 великих зубчиків;

листя вишні – 4-5 шт.;

листя смородини чорної – 4-5 шт.;

сіль – 2 ст. ложки;

цукор – 1 ст. ложка;

горошок чорного перцю – 3-4 шт.;

оцет 9% – 1 ст. ложка

Читайте також: Як закрити гострі помідори з соусом чилі: секрети консервації

Спершу треба ретельно промити огірки та обрізати кінчики з обох сторін. Овочі варто замочити у холодній воді на 4-6 годин. Зелень для консервування варто промити під проточною водою та обдати окропом.

На одну трилітрову банку потрібно приблизно півтора літра води і півтора кілограма огірків. Ступінь просолювання залежатиме від розміру огірків та кількості води.

На дно банки треба викласти листя хрону, чорної смородини, вишні, ламані стебла сухого кропу на смак та кілька горошин чорного перцю, додати сіль і цукор. Зверху варто акуратно викласти ошпарені окропом огірки, додаючи між ними розрізані на часточки часнику.

Готові банки заливаються окропом, накриваються кришкою та стерилізуються. Після закипання води має пройти приблизно п'ятнадцять хвилин для стерилізації. Після цього треба додати ложку оцту, після чого банки можна закатувати та перевертати.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як правильно законсервувати щавель для зеленого борщу. А також радимо звернути увагу на рецепт битих огірків.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!