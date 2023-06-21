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Суспільство

Як замінити пенсійне посвідчення у разі його втрати: куди звертатись та з якими документами

Ігор Романько

Як замінити втрачене пенсійне посвідчення

Внаслідок військового вторгнення рф багато українців були примушені залишити свої домівки та стати внутрішньо переміщеними особами. Під час евакуації багато людей втратили важливі документи, включаючи пенсійне посвідчення. Фахівці з "Соціальної інформаційної платформи" розповіли, як можна отримати заміну пенсійного посвідчення.

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Існують кілька ситуацій, у яких можна отримати нове пенсійне посвідчення на підставі заяви одержувача пенсії:

  1. Якщо старе посвідчення стало непридатним.
  2. При втраті посвідчення.
  3. У разі призначення іншого виду пенсії.
  4. У разі зміни обставин щодо опіки та піклування.

У пенсійній справі роблять спеціальну відмітку про заміну посвідчення.

Для отримання заміни пенсійного посвідчення необхідно звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду та подати наступні документи:

  1. Документ, що посвідчує особу або повноваження особи як представника.
  2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта для фізичних осіб, які з релігійних міркувань відмовилися від прийняття РНОКПП та мають відповідну відмітку у паспорті.
  3. Фотографія.
  4. Зразок підпису (для електронного пенсійного посвідчення).

Пенсійне посвідчення можна отримати у відповідному сервісному центрі Пенсійного фонду, вказаному у заяві. Якщо особа отримує електронне пенсійне посвідчення, документ буде видано у відділенні банку, зазначеному у заяві.

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

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