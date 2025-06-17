Яка категорія українців може отримувати одночасно дві пенсії: відповідь ПФУ

В Україні особи з інвалідністю за певних умов можуть отримувати одразу два види державних виплат. Загалом, за законодавством громадянин має право лише на одну пенсію — або за віком, або по інвалідності, або у зв’язку з втратою годувальника.

Проте існує виняток для людей з інвалідністю з дитинства. Про це пише 24 tv.ua.

Такі громадяни можуть одночасно оформити пенсію по втраті годувальника у Пенсійному фонді та отримувати державну соціальну допомогу через стан здоров’я в органах соцзахисту. Це можливо навіть у разі, якщо людина досягла повноліття, залишається недієздатною і втрачає близьку особу, яка про неї дбала.

Читайте також: Читайте також: Борг за "комуналку": у яких випадках його можна більше не сплачувати

Розмір пенсії по інвалідності залежить від групи і обчислюється як відсоток від пенсії за віком: найвищий для осіб з першою групою інвалідності, дещо менший для другої, і половина — для третьої. Під час розрахунку враховується не лише набутий страховий стаж, а й період від встановлення інвалідності до досягнення пенсійного віку.

У разі смерті годувальника пенсія призначається залежно від кількості непрацездатних членів сім’ї. Один член родини отримує 50% пенсії, яку мав би отримувати померлий, а якщо таких осіб декілька — сума зростає до 100% і ділиться між ними порівну. При цьому загальний розмір виплат, з урахуванням державної допомоги, не може бути нижчим за встановлений прожитковий мінімум.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні зросли тарифи на комуналку.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!