Яка категорія українців може втратити страховий стаж та чому: пояснення ПФУ

Частина українських підприємців може зіткнутися з проблемою нестачі страхового стажу при оформленні пенсії. Причиною найчастіше стає несплата або неповна сплата єдиного соціального внеску (ЄСВ) за окремі періоди діяльності.

Про це повідомили у Пенсійному фонді України (ПФУ). Фізичні особи-підприємці набувають страховий стаж лише за ті місяці, за які сплачено ЄСВ у встановленому розмірі. Якщо внески не надходили або були меншими за мінімально необхідний рівень, відповідний період не буде врахований при призначенні пенсії.

Часто підприємці дізнаються про такі прогалини лише під час оформлення пенсійних виплат. Особливо це стосується тих випадків, коли ФОП фактично не вів діяльності, але залишався зареєстрованим і не сплачував обов’язкові внески.

У Пенсійному фонді наголошують, що навіть за відсутності доходу обов’язок зі сплати ЄСВ у багатьох випадках зберігається. Якщо внесок не сплачувався, страховий стаж за цей період не накопичується.

Як перевірити свій стаж

Щоб уникнути неприємних сюрпризів у майбутньому, підприємцям рекомендують регулярно перевіряти інформацію про страховий стаж та сплачені внески через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду.

Як підтвердити стаж за попередні роки

Для підтвердження підприємницької діяльності до 2004 року можуть знадобитися документи, які підтверджують сплату внесків. Зокрема, це можуть бути:

квитанції про оплату;

платіжні доручення;

поштові перекази;

довідки або відомості Пенсійного фонду.

Для підприємців, які працювали на спрощеній системі оподаткування до 1 січня 2004 року, підставою для зарахування стажу також можуть бути:

свідоцтво платника єдиного податку;

спеціальний торговий патент;

патент на сплату фіксованого прибуткового податку;

довідка про реєстрацію підприємницької діяльності за спрощеною системою.

Крім того, підтвердити окремі періоди роботи можна за допомогою інформації з Реєстру застрахованих осіб.

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Які періоди враховуються до стажу

Для підприємців, які працювали за спрощеною системою або сплачували фіксований податок, діють окремі правила:

з 1 січня 1998 року до 30 червня 2000 року стаж зараховується на підставі документів про державну реєстрацію підприємницької діяльності;

з 1 липня 2000 року до 31 грудня 2017 року стаж враховується за умови сплати страхових внесків або ЄСВ незалежно від їхнього розміру, якщо особа не була звільнена від такого обов’язку відповідно до закону.

Порядок підтвердження страхового стажу регулюється Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" та іншими нормативно-правовими актами. Тому фахівці радять завчасно перевірити свої дані, щоб уникнути проблем під час оформлення пенсії.

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