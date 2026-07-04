Яка категорія українців отримає підвищені пенсії у липні

У липні 2026 року на українців очікують кілька важливих фінансових змін. Середня заробітна плата в країні вже досягла 30 515 гривень до оподаткування. Експерти прогнозують її подальше зростання, однак оцінки щодо темпів підвищення різняться.

Водночас у Пенсійному фонді наголошують, що загальної індексації пенсій цього місяця не буде. Проте окремі категорії пенсіонерів отримають автоматичне збільшення виплат.

Якими будуть зарплати у липні

Економісти Олег Пендзин та Андрій Шевчишин сходяться на тому, що зарплати українців продовжать зростати, однак оцінюють масштаби цього процесу по-різному. На думку Олега Пендзина, середня зарплата збільшиться незначно — приблизно на 1%, або близько 300 гривень. За його прогнозом, середній показник не перевищить 31 тисячі гривень.

Експерт пояснює, що у бюджетній сфері та більшості галузей істотного перегляду зарплат не очікується. Винятком стане аграрний сектор, де під час жнив традиційно зростають доходи механізаторів. За інформацією рекрутингових платформ, комбайнери можуть заробляти до 55 тисяч гривень на місяць, а трактористи — до 45 тисяч. Водночас, через відносно невелику кількість таких працівників їхні доходи суттєво не вплинуть на загальну статистику. Натомість одним із головних чинників зростання середньої зарплати стане підвищення виплат військовослужбовцям.

Андрій Шевчишин прогнозує значно відчутніше збільшення середньої зарплати — до 32 840 гривень. На його думку, позитивна динаміка буде пов'язана не лише із сезонним підвищенням доходів у сільському господарстві та військовій сфері, а й зі зростанням заробітків працівників, які отримують оплату праці у валюті або з прив'язкою до курсу долара.

За оцінками експерта, таких спеціалістів в Україні налічується від 1 до 1,2 мільйона осіб. Через зміцнення курсу долара їхні доходи у гривневому еквіваленті автоматично зросли, що також вплине на середній показник по країні.

Крім того, у липні традиційно збільшуються виплати у зв'язку з відпускним сезоном. Ще одним фактором стане легалізація зарплат через нові вимоги до бронювання працівників, що також позначиться на офіційній статистиці.

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Хто отримає підвищені пенсії

Масового перегляду пенсій у липні не передбачено, адже планова індексація вже відбулася у березні. Водночас окремі категорії пенсіонерів можуть розраховувати на автоматичне збільшення виплат.

Пенсіонери, яким у липні виповниться 70, 75 або 80 років, отримають щомісячні вікові доплати. Їхній розмір становить:

від 70 до 74 років — 300 гривень;

від 75 до 79 років — 456 гривень;

від 80 років — 570 гривень.

Такі надбавки призначаються автоматично за умови, що загальний розмір пенсії не перевищує 10 340 гривень. Виплата нараховується з дня народження, тому в перший місяць її сума може бути меншою.

Також право на підвищення мають непрацюючі пенсіонери, яким виповнилося 65 років і які мають необхідний страховий стаж — не менше 35 років для чоловіків та 30 років для жінок. Для них мінімальний розмір пенсії становить 40% від мінімальної заробітної плати — нині це 3458,8 гривні. Якщо пенсія вже перевищує цей рівень, додаткових нарахувань не буде.

Працюючі пенсіонери також можуть збільшити свої виплати

Окремий порядок діє для працюючих пенсіонерів, які не потрапили під автоматичний перерахунок у квітні через недостатню кількість набутого страхового стажу. Як пояснюють у Пенсійному фонді, якщо станом на 1 березня після призначення пенсії людина ще не мала повних 24 місяців додаткового стажу, автоматичний перерахунок не проводився.

Після накопичення необхідного стажу пенсіонер може самостійно звернутися із заявою для перегляду виплат. Якщо заяву подати до 15 липня включно, підвищену пенсію перерахують із 1 липня. У разі звернення після цієї дати новий розмір виплат почне діяти вже з 1 серпня.

Нагадаємо, ми вже писали, якою буде пенсія при зарплаті у 22 тисячі гривень.

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