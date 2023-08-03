'Які мають бути табу?': Данілов розповів у яких випадках Україна може обстрілювати РФ

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що Україна не може обстрілювати територію РФ, використовуючи західну зброю. Тоді як не існує заборони на використання зброї, розробленої українським військово-промисловим комплексом.

Про це він повідомив під час телемарафону. Олексій Данілов зазначив, що Україна не може застосовувати західне озброєння для атак по Росії. Це потрібно для того, аби наших партнерів не звинуватили нібито у причетності до війни.

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"Як у нас може бути табу, якщо країна-агресорка проти нас розгорнула величезну військову кампанію. Якщо вони майже щодня вбивають наших дітей – які мають бути табу?" – сказав Олексій Данілов.

Також Данілов наголосив, що Україна має певні досягнення у виробництві власного озброєння, проте "не все можна розповідати". Але подібні розробки відмінно виконують свої бойові завдання.

"Хоча не все можна розповідати, але те, що дізналися представники CNN щодо морських дронів – це речі, які мають дуже обмежена кількість країн", – пояснив секретар РНБО.

Нагадаємо, в ніч проти 30 липня у Москві пролунало кілька гучних вибухів. Через атаку безпілотників, був пошкоджений хмарочос"Москва-Сіті" на Пресненській набережній, 10с2, де містяться офіси кількох російських міністерств та відомств.

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