Яких сюрпризів від погоди варто чекати українцям на Вербну неділю: синоптики розкрили деталі

В Україні з суботи, 12 квітня, розпочнеться потепління. Температура повітря в деяких регіонах підніметься до +14 градусів, а заморозки поступово зникатимуть. На Вербну неділю, 13 квітня, очікується ясна погода, і стовпчики термометрів піднімуться до +15 градусів.

Такий прогноз надала українська синоптикиня Наталка Діденко. Вона зазначила у своєму Telegram-каналі, що субота "рішуче розпочне перехід до квітучої і теплої весни".

12 квітня вдень температура в Україні становитиме +7...+12 градусів, а на Луганщині та Харківщині підніметься до +14 градусів.

У нічний час заморозки залишатимуться лише на окремих ділянках, поступово зникаючи, за прогнозом синоптика.

У більшості регіонів України в суботу опадів не буде, лише вночі на заході можливий мокрий сніг, а вдень на південному сході – "залишки циклону" з дощем, мокрим снігом та сильним вітром.

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У Києві без опадів, вночі температура близько нуля, вдень 7-9 градусів тепла.

Прогноз погоди на Вербну неділю та Великдень в Україні

На Вербну неділю, 13 квітня, в Україні передбачається сонячна погода з температурою повітря в межах +10...+15 градусів, повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Вона також зазначила, що в період міжсезоння погодні умови часто бувають змінними та непередбачуваними.

Згідно з даними Укргідрометцентру, потепління продовжиться й 14 квітня, у понеділок.

На всій території України буде сонячно, опадів не очікується, а нічні заморозки вже не будуть спостерігатися. Вдень температура повітря підвищиться до +15...+17 градусів, на сході – до +19 градусів.

У вівторок, 15 квітня, температура залишатиметься в межах +15...+17 градусів, на сході підніметься до +21 градуса. У західних областях можливі незначні дощі, і температура на Волині, Львівщині, Закарпатті знизиться до +12...+14.

Наталка Діденко зазначила, що на Великдень, за попередніми прогнозами, буде тепло – від +14 до +20 градусів, але прогноз ще потребує уточнення.

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