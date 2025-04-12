Яким буде курс долара до 20 квітня: банкір озвучив прогноз

До 20 квітня ситуація на валютному ринку України залишатиметься стабільною. Ключову роль продовжить відігравати Національний банк, що фактично виключає різкі коливання курсу.

Про це повідомив Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку", в коментарі УНІАН. За його словами, коливання курсу долара залишатимуться в межах встановлених допусків.

Згідно з прогнозом експерта, у період з 14 по 20 квітня курс долара на міжбанківському ринку коливатиметься в діапазоні 41–41,6 гривні, тоді як на готівковому ринку – від 40,7 до 41,5 гривні за долар.

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Відповідно, за 100 доларів українці платитимуть від 4070 до 4150 гривень, а за 1000 доларів – від 40 700 до 41 500 гривень.

Крім того, Тарас Лєсовий повідомив, що з початку року зростання курсу долара не перевищить 0,7%. Він також зазначив, що хоча в квітні 2025 року на валютному ринку можуть виникати тимчасові коливання, серйозних довгострокових ризиків для українців не передбачається.

За його прогнозом, курс долара в квітні 2025 року буде варіюватися в межах 41,5–42,3 гривні за долар.

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