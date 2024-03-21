Яким буде розмір пенсії, якщо ви працювали неофіційно

Яку пенсію одержують люди без офіційного трудового стажу

Не всі українці мають можливість накопичити необхідний страховий стаж для отримання пенсії. Що ж робити, якщо ви не напрацювали 15 років, необхідних для виходу на пенсію?

Не хвилюйтесь, держава все одно подбає про вас на старості років. Проте, розмір таких виплат буде не дуже високим, пише 24tv.ua.

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Ось що вам потрібно знати:

1. Мінімальний стаж для пенсії:

15 років - для виходу на пенсію у 65 років.

31 рік - для виходу на пенсію у 60 років.

2. Яку пенсію отримують без стажу:

2 361 грн - мінімальна пенсія, якщо ви не напрацювали 15 років стажу. Її виплачують з 63 років.

- мінімальна пенсія, якщо ви не напрацювали 15 років стажу. Її виплачують з 63 років. 2 361 грн - допомога, якщо у вас взагалі немає страхового стажу. Її виплачують з 65 років.

3. Надбавки за віком:

300 грн - від 70 до 74 років.

- від 70 до 74 років. 456 грн - від 75 до 79 років.

- від 75 до 79 років. 570 грн - від 80 років.

4. Не очікуйте значного зростання виплат:

Підвищення мінімальної пенсії та допомоги за віком не буде суттєвим.

Раніше ми повідомляли, що з 1 квітня 2024 року переглянуть розміри пенсій для працюючих пенсіонерів. Нагадаємо, українці можуть отримати надбавку до пенсії.

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