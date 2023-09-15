"Кисневі бомби": 10 кімнатних рослин, які очищують повітря

Рослини можуть принести незліченну користь нашому фізичному та психологічному здоров'ю. Деякі з них мають потужну очищувальну силу, покращуючи самопочуття.

Видання Sante Plus поділилось списком кращих рослин, які допоможуть очистити повітря у вашому будинку. Крім цього, вони збільшують кількість кисню, що циркулює в приміщенні.

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Азалія

Крім краси рожевих квітів, ця рослина випромінює божественний аромат. Також азалія має дуже потужну очищувальну силу. Це ідеальна рослина для установки на кухні, якщо ви хочете позбутися запахів, що виникають при приготуванні їжі, уникаючи побічних ефектів промислових дезодораторів.

Азалія

Плющ

Згідно з дослідженням, плющ, що в'ється, дуже ефективно видаляє частинки фекалій, що плавають у повітрі. Це також допомагає боротися з неприємними запахами, такими як сигарети та дим. Крім того, цю рослину можна вирощувати в горщиках кількох типів залежно від ваших уподобань.

Плющ

Місячна квітка

Родом з Південної Америки, ця рослина, безперечно, є однією з найкрасивіших кімнатних рослин. Її красиві білі квіти та яскраво-зелене листя абсолютно не залишаються непоміченими.

На думку фахівців, ця рослина дуже ефективно діє проти утворення спор цвілі та допомагає усувати шкідливі речовини, такі як формальдегід та трихлоретилен. Єдиний недолік: місячна квітка дуже токсична для котів.

Місячна квітка

Бамбукова пальма

Бамбукова пальма – декоративна рослина із сімейства карликових пальм. Простота догляду та краса роблять її однією з кращих рослин для прикраси інтер'єру. Крім того, бамбукова пальма дуже ефективно видаляє трихлоретилен та бензол.

Бамбукова пальма

Аглаонема китайська

Злегка червонувато-зелене листя робить цю рослину дуже елегантним декоративним аксесуаром у наших будинках. Особливість цієї китайської аглаонеми полягає в тому, що її сила – очищення, яке з часом зростає. Вазон вбирає домішки та токсини, не потребуючи особливого догляду.

Аглаонема китайська

Алое Вера

Ця рослина потрібна не тільки в косметології, але й вона допомагає очистити повітря у вашому будинку і боротися з неприємними запахами. Крім того, алое вера – не дуже вимоглива рослина, тому вам не потрібно приділяти їй багато часу та уваги, щоб вона зростала.

Алое Вера

Пеларгонія

Красиві рожеві квіти, що прикрашають листя цієї рослини, зовсім не залишать вас байдужими. Також пеларгонія зробить значний внесок у боротьбу з неприємними запахами, знищення бактерій та відлякування деяких комах, таких як моль.

Пеларгонія

Рослина-павук

Рослина-павук росте дуже швидко. Ця рослина має потужну здатність очищати навколишнє повітря. Вона видаляє вуглекислий газ, одночасно поширюючи кисень у приміщеннях, де його встановлено.

Рослина-павук

Каучукове дерево

Каучукове дерево – це рослина, яка може вижити за дуже низьких температур і при дуже невеликій кількості світла. Згідно з випробуваннями, проведеними фахівцями, ця рослина має дуже велику силу в боротьбі з токсинами і шлаками. Вона також допомагає усунути деякі шкідливі хімічні речовини, такі як формальдегід.

Каучукове дерево

Зміїна рослина

Зміїну рослину ще називають "тещиним язиком" через особливо довге листя. Вона є надзвичайно екологічно чистою рослиною, поглинаючи вуглекислий газ, а вночі виробляє кисень. Ось чому багато людей вважають за краще встановлювати його у своїй спальні.

Зміїна рослина

Нагадаємо, що кімнатні рослини озеленюють ваш простір та приносять користь, але й можуть стати джерелом незручностей та проблем. Деякі з них мають здатність приваблювати шкідників, таких як тарганів.

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