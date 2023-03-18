Коли та як садити капусту на розсаду: поради городників

Капуста – це одна з найпоширеніших овочевих культур серед городників. Вона досить стійка до холодів та дає гарний врожай.

Втім, для того, щоб отримати хороший урожай капусти, потрібно знати багато тонкощів. Городники розповіли про правильні терміни посіву насіння цієї рослини.

При температурі 5°С можна чекати проростання насіння. А рослини можуть витримати заморозки до -3°С.

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Посадку насіння капусти на розсаду починають з кінця лютого і до початку квітня включно, адже все залежить від сорту. Ранню білокачанну капусту садять в кінці лютого і протягом усього березня, кольорову капусту – в кінці березня – на початку квітня.

Середньостиглі і пізньостиглі сорти слід садити на початку квітня. Слід також дотримуватися термінів з моменту посіву насіння до висадки у відкритий ґрунт:

ранні сорти – 50-60 днів;

середньостиглі сорти – 35-45 днів;

пізньостиглі сорти – 30-40 днів.

Зазвичай дачники висаджують у ґрунт 45-60-денну розсаду ранньої білокачанної капусти. Якщо рослину планують висаджувати у ґрунт на початку травня, до посіву варто приступати в середині-початку березня.

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Знавці радять скористатися рекомендаціями місячного календаря, щоб вибрати найоптимальніші дати посадки капусти.

Сприятливі дні для посадки капусти на розсаду: 20, 21, 25 та 26 березня; 2, 7, 8, 9 та 10 квітня.

Дати в які не можна садити капусту на розсаду за місячним календарем: у березні – з 1 по 3 числа і з 16 по 18 числа; у квітні – з 15 по 17 числа.

Для посадки капусти необхідно у великих ящиках зробити отвори для дренажу, насипати заздалегідь підготовлений ґрунт та зробити невеликі отвори завглибшки 0,5 сантиметра. Відстань між ними має бути не менше 2-3 сантиметрів.

Насіння кладеться в отвори і зверху трохи присипається землею. Городники радять зверху накривати плівкою, щоб створити сприятливий вологий мікроклімат.

Нагадаємо, що навесні розпочинається посівний сезон, природа оживає, а з нею повертаються і комахи. Деякі з них, наприклад, мурахи, можуть зашкодити вашим рослинам, тому з ними необхідно боротися. Як це зробити, читайте в нашому матеріалі.

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