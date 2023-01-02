Коли Україна поверне Крим: астролог назвав терміни

Активна фаза війни в Україні може завершитись навесні 2023 року. До Дня Незалежності 24 серпня Крим повернеться до складу України.

Про це заявив астролог, хіромант та психолог Володимир Бадіян. За словами, війна в Україні закінчиться наприкінці весни – у квітні-травні.

"Тільки питання, як закінчиться", – додав Бадіян.

Він наголосив, що до Дня Незалежності України, який відзначається 24 серпня, чоловіки зможуть вільно виїжджати за кордон.

"Питання щодо Криму швидше починає вирішуватися... Ми будемо разом із Кримом. Тобто Крим буде частиною України чи наші Збройні сили вже будуть там точно", – підсумував Бадіян.

Варто зазначити, що астролог Дмитро Уранус заявив, що загроза вторгнення з боку Білорусі буде в квітні 2023 року, проте ворожі війська влаштують лише відволікаючий маневр. Найважчі бойові дії на сході та півдні України будуть йти у травні та червні, ЗСУ знищать практично всіх російських мобілізованих.

Як повідомляв UAportal, Уранус також заявив, що Росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська Росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.