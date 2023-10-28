Кому з українців можуть припинити нараховувати житлову субсидію з 1 листопада

Хто з українців втратить субсидію з 1 листопада

Опалювальний сезон в більшості регіонів України розпочався в середині жовтня, і це означає, що громадяни, яким надається субсидія на комунальні послуги, отримають знижені рахунки за опалення та інші комунальні послуги.

Розмір субсидій збільшується з урахуванням зростання витрат на опалення від початку опалювального сезону. Для окремих громадян цей перерахунок відбувається автоматично, в той час як іншим слід звернутися до Пенсійного фонду України, повідомляються на сайті відомства.

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Ось кого автоматично враховують при перерахунку субсидій:

Отримувачі нульової субсидії під час неопалювального періоду. Ті, хто отримав субсидію з вересня 2023 року.

Ті громадяни, які не підпадають під жодну з цих категорій, повинні подати повторну заяву на отримання субсидії або повідомити Пенсійний фонд про неправомірне скасування пільг.

Важливо відзначити, що деяким громадянам субсидії було скасовано через те, що вони не повідомили ПФУ про зміни в своєму статусі, такі як зміна місця проживання.

Для отримання субсидії необхідно відповідати певним критеріям, включаючи доход, який повинен бути на 15% нижчий від суми комунальних витрат. Субсидії надаються до закінчення воєнного стану та ще протягом 1 місяця після його скасування.

Документи, які необхідні для отримання субсидії, включають:

Заява. Декларація про доходи. Посвідчення особи. Договір оренди або свідоцтво про право власності на житло за вказаною адресою.

Слід враховувати, що певні соціальні виплати, отримувані членами сім'ї, можуть не враховуватися у загальній декларації доходів, наприклад, грошова допомога після народження дитини.

Оформити субсидії можна онлайн через портал "Дія" або на веб-сайті Пенсійного фонду України. Також можна подати заяву на отримання субсидії офлайн, відвідавши відділення ПФУ. Важливо відзначити, що пільги не надаються під час розгляду заяви та не компенсуються в майбутньому.

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