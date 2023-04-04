'Космічні' яйця на Великдень: лайфхак з вином та каркаде

Чим лише не фарбують яйця на Великдень українці – це і буряк, і капуста та навіть різномасні приправи. Якщо ви прихильник незвичних рецептів, то вам може сподобатися великодній лайфхак, як створити "космічні" крашанки.

Красиво і незвичайно пофарбувати яйця за допомогою білого вина, а якщо додати в нього листочки каркаде, то колір крашанок перевершить всі очікування. Вино потрібне, аби яйця отримали нерівномірну структуру шкаралупи й виблискували.

Отже, сирі яйця помийте, покладіть у казанок чи товстостінну каструльку з широким дном, залийте їх білим найдешевшим вином, всипте столову ложку цукру та 5 столових ложок каркаде.

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Поставте суміш з яйцями варитися на повільному вогні, коли рідина закипить, накрийте кришкою та варіть 15 хвилин. Вимкніть плиту й залиште яйця у розчині на 3-4 години – чим довше вони лежатимуть у розчині, тим потужнішим буде їхній колір.

Ще один варіант фарбування з білим вином

Підготуйте:

4 білих курячих яйця

700 мл білого вина

150 г цукру

1 пакетик жовтого харчового барвника

1 пакетик синього харчового барвника

Для початку налийте 500 мл вина в сотейник і засипте туди 100 г цукру, додайте в турку 200 мл вина і 50 г цукру.

У кожну місткість висипте по пакетику харчового барвника і ретельно розмішайте.

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У сотейник обережно опустіть три яйця, а у турку одне. Поставте місткості на плиту й доведіть до кипіння, варіть 8 хвилин. Потім перекладіть яйця в миску та залийте вином, у якому вони варилися. Вибирайте таку миску, щоб яйця були повністю покриті рідиною. Залишіть яйця у вині на 10–12 годин.

Потім викладіть яйця на паперову серветку і зачекайте, поки вони повністю просохнуть.

Якщо ж ви не хочете, аби кухня наповнилася ароматом вина, то яйця можна зварити у звичайній заварці каркаде, тоді для цього додайте у воду три столові ложки оцту, аби посилити колір. Після варіння яєць у заварці (12-15 хв), їх залишають у розчині на всю ніч, а потім промивають проточною водою - при цьому колір буде змінюватися на світліший й ви самі зможете регулювати його яскравість.

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