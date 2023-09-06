Коти та собаки – 'домашні' тварини, чи 'свійські': мовознавець здивував відповіддю

Чимало українців тримають вдома собак, котів та інших тварин. У розмовній мові таких тварин часто називають "домашніми".

Втім, це неправильна назва. Про це розповів мовознавець Олександр Авраменко для "Сніданку з 1+1".

"Сьогодні пропоную з’ясувати, як правильно називати тварин, що живуть разом з нами у домі чи квартирі. Скажімо, кіт чи собака – це "домашні" чи "свійські" тварини?" – вказав експерт.

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За словами Авраменка, тварин, які живуть при людях, правильно називати "свійськими", а не "домашніми".

"І кіт, і собака, і качка, і курка – це "свійські" тварини. А "домашній" – це той, що стосується дому і речей у ньому. "Домашніми" можуть бути капці, "домашні" завдання чи "домашні" справи", – пояснив мовознавець.

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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