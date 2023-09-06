Коты и собаки – 'домашні' животные, или 'свійські': языковед удивил ответом

Многие украинцы держат дома собак, кошек и других животных. В разговорной речи таких животных часто называют "домашними".

Впрочем, это неверное название. Об этом рассказал языковед Александр Авраменко для "Сніданку з 1+1".

"Сегодня предлагаю выяснить, как правильно называть животных, живущих вместе с нами в доме или квартире. Скажем, кот или собака – это "домашні" или "свійські" животные?" – указал эксперт.

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По словам Авраменко, животных, живущих при людях, правильно называть "свійськими", а не "домашніми".

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"И кот, и собака, и утка, и курица – это "свійські" животные. А "домашній" – это тот, что касается дома и вещей в нем. "Домашніми" могут быть тапочки, "домашні" задания или "домашні" дела", – объяснил языковед.

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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