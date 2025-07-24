Короткочасні дощі та грозі і до 35 градусів тепла: прогноз погоди в Україні на 25 липня

25 липня в Україні погода буде переважно спекотною, проте на заході країни прогнозуються короткочасні дощі з грозами, які вдень охоплять також Житомирську, Чернігівську та Київську області. На заході дощі пов’язані з атмосферним фронтом, який переміщується територією країни.

У решті регіонів утримається суха та спекотна погода. Температурні показники коливатимуться в межах +28…+32 градуси, а на півдні повітря прогріється до +35. Найбільш відчутне зниження температури спостерігатиметься лише на північному заході. Про це повідомила синоптик Наталя Діденко.

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У Києві синоптики прогнозують спеку до +30 градусів і вище. Вночі істотних опадів не передбачається, але вдень можливі локальні дощі з грозами. Послаблення високих температур очікується наприкінці місяця — 31 липня.

Раніше ми розповідали, чи варто готуватися до аномальних температур і частих дощів.

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