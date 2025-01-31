Хто отримає надбавки до пенсії у лютому та скільки

Вже з лютого 2025 року окремі категорії пенсіонерів отримають підвищені пенсії. Йдеться про вікові надбавки, які будуть нараховуватися залежно від досягнутого віку.

Хто зможе отримати надбавку?

Доплати передбачені для пенсіонерів, які у лютому досягнуть віку 70, 75 або 80 років. Ця надбавка зберігатиметься за ними до моменту досягнення наступного вікового порогу. Про це пише zahid.net.

Однак, виплата буде доступна не всім. Головна умова для отримання доплати – загальний розмір пенсії не повинен перевищувати 10 340,35 грн.

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Розмір надбавки у лютому 2025 року

Сума доплати залежить від віку пенсіонера:

70-річні отримають до 300 грн доплати (до досягнення 75 років).

отримають до 300 грн доплати (до досягнення 75 років). 75-річні – до 456 грн (до 80-річчя).

– до 456 грн (до 80-річчя). 80-річні – до 570 грн.

Це підвищення спрямоване на підтримку літніх громадян, забезпечуючи їм додатковий фінансовий захист.

Раніше ми розповідали, що пенсію з 2025 року будуть нараховувати за новими правилами.

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