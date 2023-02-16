Курка Cordon Bleu на сковороді: як приготувати соковитий шніцель з шинкою та сиром
Якщо ви полюбляєте соковите куряче філе, тоді ця страва точно стане вашою улюбленою. Тоненькі шматочки м’яса, з начинкою із сиру та шинкою зроблять ваш обід неймовірним. До того ж, готувати його дуже просто, вам навіть не знадобиться духовка. Цим рецептом поділилась фуд-блогерка Іра Дмитрова.
Cordon Bleu з курячого філе
Інгредієнти:
- Куряче філе – 2 шт.
- Сіль та перець – за смаком
- Шинка – 120-150 г
- Сир – 120-150 г
- Яйця – 2-3 шт.
- Борошно – 1 стакан
- Панірувальні сухарі – 1 упаковка
Переходимо до приготування:
З курячого філе прибираємо малу частинку. Велике філе розрізаємо по ширині на 2 пластини.
Кожну пластину добре відбиваємо з обох сторін між 2 шарами харчової плівки.
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Посипаємо м’ясо сіллю, перцем, даємо постояти хвилин 10-15.
На половинку філе викладаємо шинку і сир (можна обрати моцареллу), накриваємо вільною половинкою цього ж філе.
Обвалюємо конвертик спочатку в борошні, потім у збитих яйцях, далі – в панірувальних сухарях.
Смажимо на достатній кількості олії з обох боків на середньому вогні до золотистої скоринки.
Зайву олію можна прибрати, якщо після смаження покладете шніцель на тарілку, застелену паперовими рушниками.
Cordon Bleu з курячого філе готові. Нехай смакує!
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