Курка Cordon Bleu на сковороді: як приготувати соковитий шніцель з шинкою та сиром

Якщо ви полюбляєте соковите куряче філе, тоді ця страва точно стане вашою улюбленою. Тоненькі шматочки м’яса, з начинкою із сиру та шинкою зроблять ваш обід неймовірним. До того ж, готувати його дуже просто, вам навіть не знадобиться духовка. Цим рецептом поділилась фуд-блогерка Іра Дмитрова.

Cordon Bleu з курячого філе

Інгредієнти:

Куряче філе – 2 шт.

Сіль та перець – за смаком

Шинка – 120-150 г

Сир – 120-150 г

Яйця – 2-3 шт.

Борошно – 1 стакан

Панірувальні сухарі – 1 упаковка

Переходимо до приготування:

З курячого філе прибираємо малу частинку. Велике філе розрізаємо по ширині на 2 пластини.

Розріжте філе на дві частини

Кожну пластину добре відбиваємо з обох сторін між 2 шарами харчової плівки.

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Відбийте кожен шматочок

Посипаємо м’ясо сіллю, перцем, даємо постояти хвилин 10-15.

На половинку філе викладаємо шинку і сир (можна обрати моцареллу), накриваємо вільною половинкою цього ж філе.

Покладіть начинку на половинку фіде

Обвалюємо конвертик спочатку в борошні, потім у збитих яйцях, далі – в панірувальних сухарях.

Обваляйте філе в сухарях

Смажимо на достатній кількості олії з обох боків на середньому вогні до золотистої скоринки.

Зайву олію можна прибрати, якщо після смаження покладете шніцель на тарілку, застелену паперовими рушниками.

Cordon Bleu з курячого філе готові. Нехай смакує!

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