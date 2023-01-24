Легендарна американська шарлотка з яблуками, як у кіно: простий рецепт

Традиційна американська шарлотка - універсальна страва, яка популярна у всьому світі. Його часто можна побачити у кінофільмах.

Приготувати незрівнянний пиріг дуже просто. Достатньо не забути про секретне приготування яблучної начинки та "решітки" зверху, яка робить десерт дуже святковим.

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Ця соковита начинка на пісочному тесті не залишить вас байдужими.

Для цієї шарлотки нам знадобиться:

1,5 склянки борошна;

1/4 склянки цукру;

дрібка солі;

125 грам вершкового масла;

60 мілілітрів холодної води.

Для начинки:

4 – 5 яблук;

пакетик ванільного цукру;

1 чайна ложка кориці;

2 столові ложки борошна.

Як приготувати американську шарлотку з яблук

У миску додайте борошно, що просіяне, цукор, сіль і порізане кубиками вершкове масло.

Замісіть тісто до однорідної маси. У процесі поступово додаючи воду.

Вимісіть тісто до пластичного стану та, загорнувши плівкою, поставте в холодне місце.

Займемося яблуками. Поріжте яблука на дрібні кубики, додайте до них ванільний цукор, корицю та борошно.

Ретельно перемішайте начинку.

Тісто розділіть на дві частини. Першу частину розрівняйте качалкою та викладіть на змащене деко. Не забудьте створити бортики.

Викладіть зверху яблучну начинку.

Другу порцію тіста наріжте на смужки, сформуйте на шарлотці "решітку".

Випікати таку смакоту в духовці за 200 градусів протягом 15 хвилин.

Подавати пиріг потрібно трохи теплим.

Дуже смачно їсти такий пиріг холодного вечора за чашкою улюбленого чаю.

Смачного!

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