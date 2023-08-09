Легкий, мов хмаринка: рецепт ванільного крему з нектаринами та м‘ятою
Це простий і водночас вишуканий десерт за рецептом від Shuba. Легка кислинка нектарина ідеально поєднується з ніжним кремом.
Інгредієнти:
Для крема:
Вершки 33% – 570 мл
Цукор – 50 г
Ваніль, стручок – 1 шт.
Желатин – 3 ч. л.
Молоко – 300 мл
Для нектаринів:
Нектарин – 4 шт.
Лимон, сік – 1/2 шт.
Персиковий шнапс – 4 ст. л.
Мʼята – 5 г
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Спосіб приготування:
1. Желатин залийте 3 столовими ложками холодної води. Залиште на кілька хвилин, після чого помістіть миску над водяною парою і помішуйте до розчинення желатина. Відкладіть.
2. Вершки перелийте в каструлю і додайте цукор. Стручок ванілі розріжте вздовж навпіл, вискребіть чорне насіння та збийте з вершками. Каструлю поставте на середній вогонь та доведіть вершки майже до кипіння. Зніміть каструлю з вогню та додайте желатин.
3. Молоко додайте в гарячі вершки, перемішайте і залиште остигати. Потім відправте каструлю в холодильник на 1-2 години до загустішання крему, періодично помішуючи його. Вершки вилийте в літровий посуд, накрийте кришкою і поставте в холодильник мінімум на 5 годин або на ніч до повного застигання. Крем можна зберігати у холодильнику до двох днів.
4. Перед подачею нектарини розріжте навпіл, очистіть від кісточок і наріжте тонко, потім змішайте з лимонним соком і персиковим шнапсом за бажанням. Розкладіть нектарин по поверхні застиглого крему.
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