Легковик виїхав на 'зустрічку' та зіткнувся з вантажівкою на Одещині: є жертва (фото)

У вівторок 12 вересня близько 07:00 легковик Toyota виїхав на зустрічну смугу руху та зіштовхнувся з вантажівкою DAF. ДТП сталася на трасі Одеса – Рені.

Про це повідомили в Нацполіції. Зазначили, що водій вантажівки не постраждав, тоді як водія легковика госпіталізували до місцевої лікарні, проте він помер від отриманих травм.

63-річний іноземець, рухаючись трасою М-15 за кермом легкового автомобіля Toyota, допустив виїзд на смугу зустрічного руху, де зіштовхнувся з вантажним автомобілем DAF під керуванням 55-річного жителя іншої області, йшлося в повідомленні.

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Зазначили, що водія легковика перевірили на стан алкогольного сп’яніння – він виявився тверезим.

"На місці події працювали слідчі відділення поліції № 2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції та співробітники ДСНС. Поліцейські внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України", – сказав начальник територіального підрозділу поліції Віктор Дудка.

Він додав, що транспортні засоби помістили на арештмайданчик. Також було призначено низку експертиз у рамках кримінального провадження.

Нагадаємо, у Вінницькій області легковик ВАЗ виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з вантажним транспортним засобом DAF із напівпричепом. Унаслідок аварії загинув 46-річний водій автомобіля ВАЗ.

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