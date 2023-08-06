Лінивець з мордою собаки: як виглядає медвідь, що залишився без хутра (фото)

Очковий ведмідь Долорес, який проживає у зоопарку в Лейпцигу (Німеччина), повністю втратив шерсть через рідкісне захворювання. У Долорес залишилося трохи хутра на голові, а решта тіла тварини повністю голе.

Німецькі ЗМІ пишуть, що Долорес втратила хутро від стресу. І ліків проти цієї хвороби не існує. Підозрюють також, що у Долорес псоріаз.

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Через те, що тварина втратила хутро, її шкіра почала лущитися. Ведмедиця відчуває дискомфорт через свербіж. Тож доглядачам зоопарку доводиться натирати її шкіру мазями, щоб полегшити муки.

Доглядачі зоопарку кажуть, що шерсть почала випадати у Долорес не через годування та зміну клімату (зазвичай очкові ведмеді мешкають у тропічних країнах).

Тепер, після того, як ведмедиця облисіла, її майже не випускають на вулицю з вольєра.

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