Краще ніж в магазині: Як зробити домашню паприку із перця

Як самостійно зробити паприку з перцю в домашніх умовах

Українська блогерка поділилася корисним рецептом того, як легко приготувати натуральну паприку з перцю вдома, яка буде не гірше ніж магазинна.

Авторка відео на своєму YouTube-каналі "У гостях у Тані", наголосила на тому, що процес приготування цієї поживної приправи є надзвичайно простим і забирає дуже мало часу.

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За її словами, для приготування паприки найкраще використовувати тонкостінний перець будь-якого кольору.

Спочатку необхідно очистити перець від насіння та серцевини, нарізати його на невеликі частини, а потім висушити за допомогою дегідратора. Зазначено, що цей процес займає приблизно вісім годин. Важливо періодично переміщати контейнери в дегідраторі, щоб забезпечити рівномірне висушування перцю.

Коли перець вже висохне, його можна подрібнити за допомогою блендера, отримавши якісну паприку.

Авторка відео наголосила, що смак домашньої паприки відрізняється від тієї, яку можна придбати в магазині. Вона відзначила, що вона має приємний солодкий смак і чудовий аромат перцю.

За її рекомендаціями, таку домашню паприку можна успішно використовувати для приготування м'ясних страв, супів і борщів, даруючи їм неповторний смак і аромат.

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