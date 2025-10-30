Краще не витрачати гроші: названо топ ненадійних кросоверів

Компактні кросовери залишаються одним із найпопулярніших сегментів на вторинному ринку, проте приваблива ціна не завжди гарантує вдалість покупки. Британське видання WhatCar оприлюднило рейтинг моделей, що продемонстрували найнижчу надійність у 2025 році.

Підсумки дослідження, на які звернуло увагу Wheel News, у деяких випадках стали справжнім сюрпризом. Опитування реальних власників та аналіз заяв про несправності показали, які авто найчастіше створюють проблеми. Це не теоретичні прогнози — мова про фактичні поломки після завершення гарантійного терміну, коли вся статистика проявляє себе без прикрас.

Найгірші результати серед компактних кросоверів отримала бензинова версія Nissan Juke другого покоління (з 2019 року). Попри непогану репутацію попередньої моделі, нове покоління зіткнулося з безліччю проблем — від електроніки до підвіски та систем авто.

У рейтинг увійшов і Kia Sportage 2016–2021 років. Незважаючи на зміцнення бренду та тривалу гарантію, власники скаржаться на дефекти двигунів, трансмісій і електронних систем. Деякі авто потребують дорогого ремонту вже після пробігу близько 80–100 тисяч км.

Читайте також: Попит бʼє рекорди: топ найпопулярніших електрокарів в Україні

Не уникнула критики й відносно нова Mazda CX-60 (із 2022 року), яку позиціонували як преміальну модель. Головною проблемою стала гібридна силова установка: власники повідомляють про програмні збої, некоректну роботу електромотора та ДВЗ і відмови систем.

Volkswagen Tiguan, один із найпопулярніших кросоверів Європи, також згадується серед моделей із найнижчою надійністю. Йдеться про системні проблеми різних поколінь: дорогі турбомотори, складні коробки DSG та часті збої електроніки.

Неочікуваним став і дебют Lexus LBX (із 2023 року) у списку антирекордсменів. Хоча модель ще дуже свіжа, перші власники вже зіштовхуються з недоліками. Ймовірно, йдеться про початкові технологічні недопрацювання, але репутаційний удар для бренду серйозний.

Окремо зазначено, що гібридний Nissan Juke (із 2022 року) лише частково відрізняється проблемами від бензинової версії. Гібридна трансмісія додала складності в обслуговуванні, не покращивши ситуацію з надійністю.

Попадання моделі до цього списку не означає, що кожен автомобіль буде несправним, проте це сигнал для покупців бути максимально обачними. Перед придбанням таких авто варто провести ретельну діагностику, перевірити сервісну історію, протестувати всі електросистеми та передбачити бюджет на можливі ремонти.

Раніше ми розповідали про топ-3 японські марки авто, які майже не знецінюються.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!