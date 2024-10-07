Краще обходьте стороною: названо ТОП-10 проблемних моделей авто

Придбання автомобіля – це важливе вкладення коштів, тому кожен потенційний власник хоче отримати надійний та довговічний транспортний засіб. Проте є моделі, що не виправдовують очікуванням і частіше знаходяться в автосервісі, ніж на дорозі.

Автомобільний блогер Джейкоб Картер назвав десять таких авто, від придбання яких краще відмовитися. Про це пише сайт Avtomob.

1. Nissan Altima

Цей седан середнього класу забезпечує достатній рівень комфорту та безпеки, однак його варіаторна коробка передач (CVT) спричиняє багато проблем вже на перших етапах експлуатації.

2. BMW 3 серії

BMW F30. Джерело: wiki BMW F30. Джерело: wiki

Попри те, що цей автомобіль виглядає стильно і має респектабельний імідж, витрати на його обслуговування і ремонт є досить високими, а до автосервісу доводиться звертатися доволі часто. Найбільше скарг стосується роботи двигуна та електронних систем.

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3. Land Rover Discovery

Власники даного автомобіля часто відзначають несправності пневматичної підвіски та електронних систем, які починають виходити з ладу вже через короткий період експлуатації.

4. Fiat 500

Fiat 500. Джерело: wiki Fiat 500. Джерело: wiki

Цей популярний компактний автомобіль відомий своєю поганою репутацією через численні недоліки, серед яких проблеми з двигуном і витік масла.

5. Jeep Wrangler

Цей відомий позашляховик нещодавно набув сумнівної репутації через корозійні пошкодження, а також несправності підвіски та рульової системи.

6. Ford Fiesta

Ford Fiesta. Джерело: wiki Ford Fiesta. Джерело: wiki

Компактний автомобіль, який вирізняється економічністю та легкістю керування, але несправності трансмісії й електроніки негативно впливають на загальні враження від водіння.

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7. Chrysler 200

Основні скарги пов'язані з роботою двигуна та трансмісії, хоча цей автомобіль і так має багато технічних недоліків.

8. Volkswagen Tiguan

Незважаючи на сучасний дизайн і комфорт, цей кросовер також має проблеми з трансмісією.

9. Mini Cooper

Mini Cooper. Джерело: wiki Mini Cooper. Джерело: wiki

Часто власники стикаються з витоками масла, а також із неполадками турбонаддуву, підвіски та електричних систем.

10. Tesla Model S

Хоча модель має чимало переваг, швидке зношення тягової батареї змушує багатьох водіїв сумніватися в доцільності покупки цього популярного електромобіля.

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