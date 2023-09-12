Краще ніж варення: Як приготувати неймовірне яблучне повидло на зиму
Як зробити яблучне повидло на зиму
Поки триває яблучний сезон, це час для приготування яблучного повидла на зиму. Згадайте теплі літні дні у холодну зимну пору.
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Ми пропонуємо вам рецепт, яким поділились на сайті Meta, для створення густого та смачного яблучного повидла, яке може служити ідеальним доповненням до улюбленої випічки, млинців та бутербродів, а також бути вживаним окремо.
Інгредієнти:
- 2,5 кг яблук
- 80 мл води
- 1,5 кг цукру
- 60 мл лимонного соку
Приготування
- Почніть з того, що простерилізуйте банки і закип'ятіть кришки.
- Яблука ретельно помийте, розріжте їх, видаліть серцевину та наріжте на шматочки.
- У каструлю додайте воду, а потім яблука. Покрийте кришкою і тушкуйте їх на слабкому вогні до того моменту, коли вони стануть м'якими. Періодично помішуйте.
- Потім занурювальним блендером перетворіть яблука на пюре. Якщо ви бажаєте, можете також протерти їх через сито, щоб отримати більш гладке повидло.
- Пюре переложіть у велику посудину та додайте цукор та лимонний сік. Також ви можете додати прянощі за вашим смаком.
- Постійно помішуючи, доведіть пюре до кипіння. Потім зменште вогонь до мінімуму і варіть до досягнення бажаної густоти. Пам'ятайте постійно помішувати, щоб уникнути підгорання повидла і забезпечити однорідність консистенції.
- Готову страву розлийте в підготовлені банки і закрийте їх кришками. Покрийте ковдрою і залиште повидло охолонути повністю.
- Після охолодження банки з повидлом можна перенести в сухе і темне місце для зберігання.
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