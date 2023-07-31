Місячний календар для консервації свіжих овочів у серпні 2023 року

Місячний календар для заготовок на зиму у серпні

Після середини літа, ми із радістю чекаємо часу збирання урожаю, щоб почати заготовки на зиму. І, щоб ваші зусилля були успішними, пропонуємо ознайомитися з місячним календарем на липень-серпень 2023 року, який допоможе знаходити сприятливі дні для консервації продуктів.

Коли краще робити консервацію на зиму за місячним календарем розповіли у ТСН.

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Липень-серпень 2023 року: сприятливі дні для консервації на зиму

Ось перелік сприятливих днів за місячним календарем 2023 року, коли варто займатися солінням та маринуванням огірків, помідорів та інших продуктів:

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 липня.

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15 серпня.

Зверніть увагу, що 14 серпня рекомендовано робити консервацію після полудня, оскільки місяць перебуває під сузір'ям Рака, що може негативно вплинути на якість продуктів.

Дні, менш сприятливі, але все ж відповідні для соління та маринування:

1, 2, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30, 31 липня.

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 серпня.

Під час цих днів місяць перебуває під сприятливими для маринування та засолювання знаками зодіаку, але зростає. Тому, консервація може привести до менш соковитих та хрумких результатів порівняно із днями спадання місяця.

Не рекомендовано робити консервацію в наступних днях:

7, 8, 16, 17, 21, 22 липня.

3, 4, 12, 13, 17, 18, 19, 30, 31 серпня.

Пропонуємо дізнатися спосіб, як заморозити огірки на зиму, аби додавати їх у страви.

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