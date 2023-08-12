Маковія-2023: що обов'язково класти у кошик на освячення

Маковія, або Перший Спас, – це православне свято, яке відзначається 14 серпня. Воно присвячене Воздвиженню Животворящого Хреста Господнього.

У цей день віруючі несуть до церкви кошики з продуктами, які освячуються священниками. Також з квітів та запашних трав створюють букетики – маковійчики, у які додають голівки маку.

Що обов'язково потрібно покласти в кошик на Маковія?

Мак

Мед

Воду

Хліб

Яблука

Гроші

Виноград

Кукурудзу

Квіти маку символізують кров Христову, яка була пролита за спасіння людства. Голівки маку мають захищати від лиха.

Читайте також: Головна страва на Маковія: як приготувати ламанці або шулики з маком

Мед у святковому кошику символізує благодать Божу, яка сходить на землю. Вода символізує очищення й освячення. Хліб – тіло Христове. Яблука символізують вічне життя. Виноград символізує радість і щастя. Кукурудза – родючість і достаток.

Крім цих продуктів, в кошик на Маковія можна покласти й інші продукти, які мають для вас особливе значення. Наприклад, якщо ви хочете попросити Бога про щось, ви можете покласти в кошик ту річ, яка символізує ваше прохання. Наприклад, якщо ви хочете попросити Бога про здоров'я, ви можете покласти в кошик яблуко. Якщо ви хочете попросити Бога про щастя, ви можете покласти в кошик квіти.

Маковія – це свято, яке здавна символізує перемогу добра над злом, світла над темрявою. Воно нагадує про жертву Христа, яка принесла нам спасіння.

Пропонуємо також дізнатися, що заведено готувати на Медовий Спас.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!