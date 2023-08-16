Малашко не вірить, що путін готує 'теракт' на Курській та Запорізькій АЕС

16 серпня з'явилася інформація, що російський диктатор владімір путін готує теракти на АЕС у Запорізькій області та у Курську, аби звинуватити у цьому Україну. Однак голова Запорізької ОДА Юрій Малашко вважає цю інформацію "вкидом".

Він заперечив повідомлення про ймовірність терористичної атаки на Запорізькій атомній електростанції.

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"Наразі інформація, яка поширюється у ЗМІ стосовно якогось спланованого теракту російськими окупантами на Запорізькій атомній електростанції, не підтверджується. Вона не відповідає дійсності", – написав він у Телеграм-каналі.

Тим часом Центр національного спротиву опублікував документи, що можуть свідчити про намір росіян здійснити теракт на Курській АЕС.

Зазначається, що російська влада готує евакуацію місцевого населення з зон ймовірного радіоактивного забруднення. Місцевій владі вже поставили завдання створити транспортний реєстр. Евакуювати планують від 21 до 57 тисяч осіб – 5% від населення Курської області.

Нагадаємо, у червні президент України Володимир Зеленський застеріг російських бойовиків від небезпечних та шкідливих дій щодо Запорізької атомної станції. Він нагадав, що радіація "не знає державних кордонів".

У липні 2023 року Збройні сили України попередили, що окупанти планують провести провокації на Запорізькій АЕС. Зокрема, на дахах двох енергоблоків окупанти розмістили схожі на вибухівку предмети.

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