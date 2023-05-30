Маляр про ситуацію на фронті: Ворог не просунувся на жодному з напрямків. Карта

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр прокоментувала ситуацію на фронті та розповіла, що відбувається на Бахмутському напрямку. Вона запевнила, що ворог після наступу "видихся" й не зміг просунутися вперед.

"На півночі та півдні передмістя Бахмута рух наших військ декілька днів тому призупинено для виконання інших військових задач. Які, власне, виконуються. За добу ворог не просунувся на жодному з напрямків, на яких вів наступ", – написала вона у своєму Телеграм-каналі.

За словами Маляр, ЗСУ контролюють південно-західні околиці Бахмуту. "На Бахмутському напрямку противник наступальних дій наразі не проводить. Втім продовжує обстріли та завдає авіаційних ударів. Також на цьому напрямку триває заміна та перегрупування ворожих військ", – додала вона.

На південному напрямку "ворог в обороні", на східному – триває "епіцентр бойових дій". Маляр каже, що ворог не полишає мету захопити Донецьку та Луганську області.

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"Інтенсивність наступальних дій ворога протягом доби дещо знижена. Натомість зберігається інтенсивність артобстрілів та авіаційних ударів. На трьох напрямках з шести протягом доби ворог не проводив наступальних дій. Йдеться про - Лиманський, Авдіівський, Шахтарський. На Куп’янському напрямку противник веде безуспішні наступальні дії. На Мар’їнському напрямку протягом доби наші захисники відбили 12 атак противника в районі міста Мар’їнка", – повідомила Маляр.

Що стосується ситуації на кордоні з Білоруссю, заступниця міністра каже, що ситуація стабільна: "Ознак формування наступальних угруповань не виявлено".

Ситуація ж на кордоні з росією складна, оскільки у прикордонних районах ворог продовжує зберігати військову присутність: "Здійснює мінометні та артилерійські обстріли, завдає авіаційних ударів".

Нагадаємо, у Бахмуті на Донеччині майже рік тривають запеклі бої, однак російським інтервентам не вдається встановити контроль над містом, попри те, що туди закидають величезну кількість "вагнерівців". За даними Білого дому, з грудня 2022 року росіяни втратили у Бахмуті близько 100 тисяч осіб.

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