Марс у Раку принесе сварки у життя цих знаків зодіаку

Марс перейшов у знак Рака опівдні 25 березня, і до 21 травня він змушуватиме деякі знаки боротися для досягнення цілей. Однак сімейне, професійне чи любовне життя деяких інших буде збурено запеклими суперечками.

Астрологи попереджають про можливі сварки і "агресивні" настрої. Згідно з прогнозом, п'ять знаків зодіаку відчують перешкоди через вплив Марса.

Овен

Ви будете дуже активні, починаючи в першу чергу зі свого будинку, реалізовуючи незавершені справи, ремонт. Проте проблеми нікуди не зникнуть, чи то з пошкодженнями, які будуть завдані, чи то тому, що як тільки ви почнете ремонтувати одну річ, зламається ще десять.

Можливий вимушений переїзд або заплутування з майном. Також не виключені проблеми в сім'ї, пов'язані з втручанням в особисте життя або житло, а також через хворобу близької людини, яка потребує допомоги.

Козеріг

Марс змушує інших бути конкурентоспроможними або агресивними щодо вас, і ви можете відчувати, що вас ображають або принижують. Ви, зі свого боку, створите напругу, яка відштовхне людей. Минуле може повернутися, щоб переслідувати вас і змусити бути набагато обережнішими з усіма, кого ви зустрічаєте.

Стосунки обов’язково переживуть кризу, будь то професійні чи романтичні, з інтенсивними сварками та розбіжностями щодо ставлення чи позицій. Близькі можуть змусити почуватися винуватим і часто шкодувати, якщо ви відмовляєтесь робити те, що вони хочуть.

Терези

Вам набридли різні речі, які відбуваються, або ви більше не можете терпіти, щоб вас недооцінювали. Це викличе реакцію у професійній сфері, можливо тому, що начальство звикло до вас бути більш поблажливими і терпимими.

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Крім того, роботи в цей період додасться, але й проблем теж. Не виключений "удар у спину" конкурентів або суперників. Це забере достатньо часу та енергії, щоб робота з’їла весь вільний час.

Водолій

Умови на роботі не будуть ідеальними, оскільки суперництво, напруженість і бійки з колегами ускладнять повсякденне життя. Вони часто будуть діяти на нерви консервативними поглядами та наполяганням на протореному шляху. З іншого боку, робота може збільшитися, і ви не наздоганяєте її.

Можливо доведеться дотримуватися певного типу дієти протягом певного часу через незначні проблеми зі здоров’ям, а також через зайві кілограми. Ви повинні бути обережнішими при роботі з машинами або інструментами, тому що існує ймовірність легких травм.

Телець

Кілька розбіжностей, словесних конфліктів і непорозумінь виникнуть протягом цього. Вам потрібно буде проявити велику холоднокровність, щоб не сваритися з оточуючими людьми, родичами або сусідами. З іншого боку, велика ймовірність пошкодження обладнання чи транспортних засобів та незначних аварій під час подорожей.

Зовні ви будете здаватися дещо більш конфліктним. Вас часто не розумітимуть. Але в цьому є і переваги, оскільки ви будете змушені вести бюрократичні чи інші справи і доводити їх до кінця.

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