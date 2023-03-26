Марс в Раке принесет ссоры в жизнь этих знаков зодиака

Марс перешел в знак Рака в полдень 25 марта, и до 21 мая он будет вынуждать некоторые знаки сражаться для достижения целей. Однако семейная, профессиональная или любовная жизнь некоторых других будет возмущена яростными спорами.

Астрологи предупреждают о возможных ссорах и "агрессивных" настроениях. Согласно прогнозу, пять знаков зодиака ощутят препятствия из-за влияния Марса.

Овен

Вы будете очень активны, начиная в первую очередь из своего дома, реализуя незавершенные дела, ремонт. Однако проблемы никуда не исчезнут, то ли с нанесенными повреждениями, то ли потому, что как только вы начнете ремонтировать одну вещь, сломается еще десять.

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Возможен вынужденный переезд или запутывание с имуществом. Также не исключены проблемы в семье, связанные с вмешательством в личную жизнь или жилье, а также из-за болезни близкого человека, нуждающегося в помощи.

Козерог

Марс заставляет других быть конкурентоспособными или агрессивными по отношению к вам, и вы можете чувствовать, что вас оскорбляют или унижают. Вы, со своей стороны, создадите напряжение, которое оттолкнет людей. Прошлое может вернуться, чтобы преследовать вас и заставить быть гораздо более осторожными со всеми, кого вы встречаете.

Отношения обязательно переживут кризис, будь то профессиональные или романтические, с интенсивными ссорами и разногласиями по поводу отношения или позиций. Близкие могут заставить чувствовать себя виноватым и часто жалеть, если вы отказываетесь делать то, что они хотят.

Весы

Вам надоели разные происходящие вещи или вы больше не можете терпеть, чтобы вас недооценивали. Это вызовет реакцию в профессиональной сфере, возможно потому, что начальство привыкло к вам быть более снисходительными и терпимыми.

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Кроме того, работы в этот период прибавится, но и проблем тоже. Не исключен "удар в спину" конкурентов или соперников. Это займет достаточно времени и энергии, чтобы работа съела все свободное время.

Водолей

Условия на работе не будут идеальными, поскольку соперничество, напряженность и драки с коллегами усложнят повседневную жизнь. Они часто будут действовать на нервы консервативными взглядами и настоянием на проторенном пути. С другой стороны, работа может увеличиться, и вы не настигаете ее.

Возможно, придется придерживаться определенного типа диеты в течение определенного времени из-за незначительных проблем со здоровьем, а также из-за лишних килограммов. Вы должны быть более осторожны при работе с машинами или инструментами, так как существует вероятность легких травм.

Телец

Несколько разногласий, словесных конфликтов и недоразумений возникнут в течение этого. Вам нужно будет проявить большое хладнокровие, чтобы не ссориться с окружающими людьми, родственниками или соседями. Кроме того, велика вероятность повреждения оборудования или транспортных средств и незначительных аварий при путешествиях.

Внешне вы будете казаться более конфликтным. Вас часто не будут понимать. Но в этом есть преимущества, поскольку вы будете вынуждены вести бюрократические или иные дела и доводить их до конца.

Напомним, ранее астрологи рассказали, как мужчины из первой половины знаков зодиака, от Овна до Девы, и второй, от Весов до Рыб, показывают свою любовь.

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